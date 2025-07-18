Кондолиза Райс допустила, что американские ракеты обстреляют Москву, но запретила Трампу болтать об этом

Елена Острякова.  
18.07.2025 17:05
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Президент США Дональд Трамп может поставить на Украину ракеты большой дальности, но при этом он не может публично заявлять об атаках на Москву.

Об этом бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила на конференции в американском Институте Аспена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп может поставить на Украину ракеты большой дальности, но при этом...

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«Я думаю, что вероятно, дело не риторике. Президенту США не стоит говорить: а что если мы нападем на Москву. Они, вероятно, это поняли, и он решил отступить. И я думаю, что он поступил абсолютно правильно. Президент США не говорил, что можно напасть на Москву. Вот в чем дело. Неважно, есть там оружие или нет. Просто есть определенная риторика, которую вы не хотите слышать. Мы увидим, будут ли атаки на больше расстояние частью пакета помощи. Но сейчас важно справиться с террористическими атаками на Киев. Вот где нужны «Пэтриоты». Давайте сделаем это шаг за шагом», – сказала Райс.

Она выступила не только за быстрые поставки вооружения на Украину, но и подчеркнула «исключительную элегантность оборонной промышленности Украины».

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