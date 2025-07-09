«Коалиция решительных» будет спасать Зеленского – Макрон

Франция и Великобритания не откажутся от помощи Украине. Об этом во время визита в Лондон заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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