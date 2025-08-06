«Клоуны!» – Латынина отчитала коллег-иноагентов. Прилетело Невзорову, зацепило Венедиктова

«Российская политическая эмиграция» представляет собой жалкое зрелище умеющих только пресмыкаться и унижаться людей.

Об этом каналу-иноагенту «Живой гвоздь» заявила беглая российская журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская эмиграция, конечно, в заложниках у левой повестки. Собственно, это и сделало российскую политическую оппозицию за рубежом абсолютными клоунами. Потому что можно играть в культуру отмены, можно играть в хунвейбинов – когда ты действительно хунвейбин при Мао.

Или хотя бы когда ты хунвейбин где-нибудь в американской соцсети – и президент Байден, и все на твоей стороне, и ты где-то в составе BLM мечешься по улицам и бьёшь лавки, и каждый лавочник высовывается и говорит: я поддерживаю BLM…

Вот тут тебе хорошо отменяется. А когда вы ходите по загранице и говорите – да-да, мы согласны, русские – генетические рабы, орки, нам ужасно стыдно за Россию…», – вещала иноагент.