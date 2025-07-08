Клинцевич: За хищения на строительстве фортификаций нужна высшая мера
Хищения госсобственности в период боевых действий, приводящее к массовым жертвам, должно приравниваться к госизмене, работе на противника и террористическим действиям.
Об этом в эфире радио «КП» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Резонансные преступления, связанные с хищениями государственной собственности сейчас поднимает вопрос более строгих наказаний, вплоть до высшей меры, для людей, которые работали на противника. Потому что мы видим сейчас огромное количество задержаний осуществляет ФСБ. И если это повлекло большое количество жертв, то это сто процентов должно попадать под эту категорию.
Условно, кто-то украл деньги на строительстве фортификационных сооружений. Казалось бы, рядовая история, он и 10 лет до этого приворовывал. Но это повлекло просто сумасшедшие жертвы, разрушения и всё остальное. Эти люди должны получить по 10-15 лет в рамках обычного уголовного наказания? Или всё-таки более серьёзное. Можно это сопоставить в период ведения боевых действий с фактическим предательством? Я считаю, что да», – сказал Клинцевич.
В то же время он не стал отрицать, что может быть масса сложностей.
«Здесь речь идёт исключительно о террористах, действия которых повлекли большое количество жертв, но в моём понимании, хищение в период боевых действий тоже может приводить к большим жертвам, и фактически приравнено к этому вопросу. Конечно, это достаточно сложный правовой механизм, каким образом всё оценить, увязать причинно-следственную связь со многими моментами.
Кто-то скажет – вопрос не в оборонительных сооружениях, вопрос в ведении боевых действий. Могу сказать, что в Курской области были завышены расходы на строительство, но это не значит, что их было меньше в кубатуре залитого бетона или количества «зубов дракона». Здесь, конечно, это будет сложно взаимоувязать», – привёл пример эксперт.
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