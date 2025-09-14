Киевский философ: Мы проиграем России, потому что украинцы выберут бегство, а не смерть

Россия якобы более терпима к смерти, а потому Украина обречена на поражение.

Об этом в эфире объявленного РФ за призывы убивать российских журналистов в розыск киевского политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда война превращается в войну на окончательное умирание и разрушение, то выигрывает сторона, более терпимая к смерти. Украина, к счастью, более открыта к жизни, нежели Россия. Россия нечувствительна к массовым смертям. Более того, Дугин предложил философию смерти как пафос великого ничто», – рассуждал укро-философ.

По его словам, это та вещь, в которой Украина при всем желании не сможет переиграть Россию.

«В войне на максимизацию ущерба Украина проигрывает России, потому что Украина более чувствительна к смертям. Украинцы скорее разбегутся из страны, нежели будут покорно умирать, как русские. А для русских это нечувствительно. Они в смерти нас переигрывают», – уверяет укро-эксперт, умолчав о соотношении потерь на ЛБС.

Он считает, что Украина не может сказать, что «мы готовы потерять 2-3 миллиона украинцев».

