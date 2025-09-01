«Хватит ссать нам в глаза, оборона разваливается» – майор ВСУ

Вадим Москаленко.  
01.09.2025 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 959
 
Дзен


Украинская армия уже не в силах обеспечить даже первую линию обороны, из-за чего бойцы ВС России «просачиваются» целыми подразделениями.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, и в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пока есть «зелёнка», русские будут просачиваться. Вспомним их недавное просачивание в районе Доброполья, где они прошли на 10-15 километров за спину наших позиций.

То, что нам рассказывали, что там «зашло 10-15 перепуганных орков, чтобы сфотографироваться и рассказывать, что закрепились»… Так какого чёрта туда отправили «Азов» (запрещен в РФ, – ред.), которые докладывали, что уничтожили сотни орков. Это 10-15?

Хватит уже людям ссать в глаза, нужно говорить реальные вещи. У нас второй линии нет. Когда русские зашли в Днепропетровскую область, сфоткались в пустых наших окопах. Это говорит, что во втором эшелоне людей нет», – сказал Лапин.

«А если они просачиваются через первый эшелон, это значит, что там сито. Цельной линии обороны нет, есть ключевые позиции.

А нам заявляют, что «война скоро кончится, скоро победим», «Фламинго» разбомбят Москву, мобилизация не нужна, всё хорошо». Хватит уже! Сколько ещё сидящие на передовой выдержат такой темп боевых действий? Некоторые бойцы по 170 дней на передовой без ротаций», – добавил нацик.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить