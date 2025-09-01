Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия уже не в силах обеспечить даже первую линию обороны, из-за чего бойцы ВС России «просачиваются» целыми подразделениями.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, и в прошлом участник карательной операции против ЛДНР майор ВСУ Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока есть «зелёнка», русские будут просачиваться. Вспомним их недавное просачивание в районе Доброполья, где они прошли на 10-15 километров за спину наших позиций. То, что нам рассказывали, что там «зашло 10-15 перепуганных орков, чтобы сфотографироваться и рассказывать, что закрепились»… Так какого чёрта туда отправили «Азов» (запрещен в РФ, – ред.), которые докладывали, что уничтожили сотни орков. Это 10-15? Хватит уже людям ссать в глаза, нужно говорить реальные вещи. У нас второй линии нет. Когда русские зашли в Днепропетровскую область, сфоткались в пустых наших окопах. Это говорит, что во втором эшелоне людей нет», – сказал Лапин.