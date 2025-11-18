Гремящие на Украине коррупционные скандалы, «к сожалению», никак нельзя приплести к козням Кремля.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил лишившийся на фронте глаза украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пропасть между нами, и как показывает история с Миндичем, всё гораздо хуже, чем мы себе думали. И в этом плане больно. Я сейчас не надеваю белое пальто, но я просто представляю себе, если бы я умер, что бы думали мои родственники, за что я отдал жизнь? А есть люди, которые отдали жизнь… Но не надо драматизировать. Давайте так. Это было? Мы почему-то вначале полномасштабки решили, что коррупции не будет, я так думал. Никто даже не мог додуматься, что кто-то может красть на войне», – вещал Найем.

При этом он вступился за своего братца, которого так же в своё время обвиняли в коррупции на укреплениях.

«Если мой брат виноват, его должны наказать. Но давайте тогда покажем по-честному, как было в действительности. Потому что то, что брат сделал тогда, прошло уже полтора года. Его же убрали за то, что он какой-то не такой. Поставили таких, которых считали «такими». Что те «такие» сделали? А они защитили?», – передёргивал укро-адвокат.

Маси Найему напомнили его же высказывание начала года о том, что надо прекращать красть, особенно в секторе обороны, потому что «американцы прекратят предоставлять помощь и уйдут, как из Афганистана».