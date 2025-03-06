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Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский сам навлек на себя то, что США лишили его страну поставок оружия и разведданных.

Об этом советник президента США Кит Кэллог заявил сегодня на оборонном мероприятии в Вашингтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я был в Киеве две недели назад, я ясно дал понять президенту Зеленскому, что произойдет, если мы не подпишем соглашение. Я был прямолинеен и недвусмысленен: ты подпишешь сделку, пообедаешь, дашь пресс-конференцию, выйдешь, и все будет хорошо. Но то, что произошло, стало очень воинственной пресс-конференцией, которая длилась почти 50 минут и застала всех врасплох. Это не то, что мы ожидали. Нельзя вести переговоры о мире публично. Вы пытаетесь бросить вызов президенту США в овальном кабинете… Он был предупрежден», – сказал Кэллог.

Он считает, что Зеленский поплатился за то, что пытался заставить США продолжать финансировать Украину, а Трампа – публично выступить против России.

«Но причина, по которой он приехал в Белый дом, заключалась в том, чтобы подписать документ, который означал бы, что мы движемся вперед, но он не был подписан. У него была возможность сделать это, когда я был в Украине, но он этого не сделал. У него была возможность на прошлой неделе. Я бы ничего не стал делать, пока он не подпишет документ», – сказал Кэллог.

«Он может сейчас подписать его и поесть?», – спросила ведущая.

На это Кэллог громко и сардонически рассмеялся. При этом он отказался отвечать на вопрос, будут ли возобновлены поставки, если Зеленский подпишет сделку.