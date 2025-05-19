Казахстан идет по украинскому пути героизации нацистов и войны с советской символикой

В Атырауской области Казахстана аккурат к 80-летию Победы появился мемориал, посвященный агенту абвера обер-лейтенанту вермахта Амирхану Тлеумагамбетову (он же Алихан Агаев), что наглядно показывает к чему приводит тотальная реабилитация басмачей и карателей из Туркестанского легиона и мусульманских частей СС.

История этого предателя показательна, так как он заброшен немцами весной 1944 года во главе с отрядом таких же отщепенцев на территорию западного Казахстана готовить массовое антисоветское восстание.

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Правда, через две недели, а именно 19 мая после появления в казахских степях, так и не получив никакой поддержки со стороны местного населения, это подразделение диверсантов было разгромлено войсками НКВД. Сам же Амирхан Тлеумагамбетов в этом бою был бесславно убит чекистской пулей.

Интересно, что по прошествии 80 лет общественное объединение «Бәйтерек аясы», получающее государственные гранты, по согласованию с властями произвело установку памятной доски, посвящённой обер-лейтенанту и агенту абвера в селе Мукыр Атырауской области. Ранее оно же провело специальную историко-туристическую для местных и зарубежных нациков экскурсию по местам «боевой славы» диверсионного отряда.

Акция явно направлена на героизацию нацистского пособника и не случайно была приурочена к юбилею Победы. Организаторов даже не смутило то, что Амирхан Тлеумагамбетов самолично расстрелял местного жителя, отказавшегося стать проводником, а чекисты напали на след диверсантов благодаря помощи рядовых колхозников. То есть сами сельчане сделали однозначный выбор, отказавшись сотрудничать с отщепенцами, представлявших тогдашнюю «объединённую» Европу.

Но посыл тут понятен, так как теперь навязывается пропагандистский нарратив, что диверсанты из Туркестанского легиона якобы осуществляли священную миссию «освобождения» Казахстана от диктатуры Сталина. И это как раз следующий шаг после их окончательного оправдания со стороны Государственной комиссии по окончательной реабилитации в декабре 2023 года, созданной ранее по указу президента Касым-Жомарта Токаева.

Показательно, что НПО «Бәйтерек аясы», установившее мемориал, связано с праволиберальной прозападной партией Respubliсa, которая поддерживается внутри Казахстана многими олигархами и представителями националистической интеллигенции. То, что бизнес-элита финансирует это проект возвеличивания нацистов является важным признаком и показателем её идеологической приверженности.

Интересно, что параллельно с этим Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова начал осуществлять масштабную программу по сбору и публикации «воспоминаний» свидетелей и потомков жертв «голодомора» 30-х годов. Для этого также подводится и юридическая база, так как уже другая партия «Ак Жол» («Светлый путь») еще пять лет назад подготовила в парламенте законопроект на основе украинского закона о признании «геноцида» казахов со стороны СССР.

Собственно, удивляться тут нечему, так как, если в 2017 году в Кызыл-Орде был установлен памятник Мустафе Шокаю (Чокаю), основателю Туркестанского легиона вермахта, и с тех пор в Казахстане появились еще три памятника и пятнадцать улиц, названных в честь этого деятеля, то вполне логично, что мемориальная плита в честь агента Абвера также должна была появиться. Это событие подчеркивает чёткие тенденции в стране, которые становятся все более очевидными.

В 2018 году Нурсултан Назарбаев, тогдашний президент Казахстана, возложил цветы у памятника финским солдатам в Финляндии. Эти солдаты участвовали в блокаде Ленинграда, и этот жест стал своеобразным сигналом о том, в каком направлении движется республика.

Затем при президенте Касым-Жомарте Токаеве, в 2020 году первый заместитель председателя Администрации президента Даурен Абаев выразил поддержку резолюции Европейского парламента, уравнявший нацистскую Германию и Советский Союз. Это тоже стало знаковым моментом, указывающим на изменение в восприятии истории в Казахстане.

С 2019 года в стране стали вводиться запреты на проведение шествий «Бессмертного полка» 9 мая. Военные парады, салюты и концерты не проводились, а местные акиматы начали представлять эту дату как «День скорби». Это изменение в интерпретации исторических событий подчеркивает новое направление государственной политики.

И в этом году власти объявили настоящую войну красному знамени и гвардейской ленте, так как министерство просвещения и департаменты внутренней политики акиматов, подчиняющихся администрации президента РК, рассылали указания предприятиям, бюджетным организациям, учебным заведениям и даже детским садам о недопустимости использования советской военной формы, флагов СССР и георгиевских лент.

Дело дошло до курьёза, когда в Алма-Ате, где было разрешено шествие, чиновники акимата на официальном видео закрасили красные знамёна, оставив только голубые.

При этом привлечённых студентов власти использовали для провокационных действий с целью срыва памятной акции в Уральске. Полиция активно применялась для изъятия красных флагов в Петропавловске и Алма-Ате якобы по некому распоряжению, а националисты осуществляли нападения на отдельных граждан, надевших георгиевские ленты или нёсших знамёна Победы.

И все эти действия «языковых патрулей», мобилизованных молодчиков отделами спорта, конфискация полицией советской атрибутики являются едиными скоординированными действиями из одного центра – из Акорды. И в этом контексте становится очевидным, что Астана движется по пути, который уже был проложен странами Прибалтики и Украиной. И уже отчётливо видны очертания культурной отмены и отказа от общей исторической памяти.