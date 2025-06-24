Никто не думал, что на Ближнем Востоке начнётся война, поэтому заявленные месяц назад бравурные слова о санкционном ударе по России так и остались словами.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне несколько непонятно относительно цены на нефть. Будете ли вы снижать потолок, и будете ли вы это делать сами без поддержки стран G7? То есть фактически мы сейчас возвращаемся к тому, что приблизительно месяц назад было обещание таких просто разгромных санкций, которые вынудят российскую экономику потерпеть крах или, по крайней мере, прекратить огонь», – возмутился журналист из Эстонии, соотечественник Каллас.

Та, оправдываясь, сказала, что сейчас многое изменилось

«Да, очень много всего изменилось, это показывает, насколько много существует компонентов безопасности и насколько они связаны. То, что происходит на Востоке или война, или другие вопросы, всё это влияет на цену на нефть, и также это усиливает опасения относительно того, как будет развиваться и ирано-израильский конфликт, и так далее. Об этом всём мы сегодня говорили, поскольку не было чёткого мандата со стороны стран G7, а некоторые страны также имели некоторые сомнения относительно цены на нефть, какой должен быть её потолок.

В то же время, насколько мы знаем, стоимость нефти увеличивается, поэтому нехорошо, если Россия будет от этого несколько обогащаться в контексте войны, которая идёт на Ближнем Востоке, поскольку из-за этого Россия может продолжать свои военные усилия на Украине», – пожаловалась глава евродипломатии.