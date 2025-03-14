Какое нам дело до Украины? Это часть России – американские эксперты
США и Западу должно быть безразлично, что ждет Украину.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил известный американский экономист и политолог Пол Крейг Робертс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трампу, во-первых, какое дело до Украины? Почему вообще кто-то должен беспокоиться об Украине? Украина веками была частью России. Она стала независимой страной 30 лет назад благодаря американцам, которым нравилось разваливать Советский Союз. Они получали от этого удовольствие. Они наслаждались, когда разваливали Советский Союз. Это было для них оргазмично, им это нравилось. Но история Украины — это часть истории России. Она была частью России веками», – заявил Робертс.
С ним согласился британский историк Джеффри Робертс.
«Я скажу тебе, кому нужна Украина. Это русским и Путину. Они – единственные, кто заботится об Украине и ее будущем. И знаешь, будущее Украины заключается в том, чтобы прекратить войну и восстановить отношения с Россией. Именно так и будет, потому что русские – единственные, кто искренне хочет помочь Украине, а не просто играть с ней и преследовать свои интересы, использовать ее или что-то в этом роде. Я не думаю, что тут есть какие-то сомнения. Нет никаких сомнений в том, что Путин одержит победу», – резюмировал британец.
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