«Как фараона»: Каспаров предлагает торжественно похоронить НАТО

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НАТО умерла еще при администрации Джо Байдена, Трамп только завершил этот процесс.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе мы стали свидетелями того, что закончилась история НАТО. Я еще в прошлом году написал, что НАТО умерло. Нужны торжественные похороны, как для фараонов делали. Администрация Байдена тоже блокировала настоящие действия НАТО, которые позволили бы организации функционировать. Трамп ее похоронил окончательно», – сказал Каспаров.

Он считает, что теперь Европе предстоит вести войну на Украине без США.