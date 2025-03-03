«Как фараона»: Каспаров предлагает торжественно похоронить НАТО

Елена Острякова.  
03.03.2025 12:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


НАТО умерла еще при администрации Джо Байдена, Трамп только завершил этот процесс.

Об этом бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО умерла еще при администрации Джо Байдена, Трамп только завершил этот процесс. Об этом...

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«В принципе мы стали свидетелями того, что закончилась история НАТО. Я еще в прошлом году написал, что НАТО умерло. Нужны торжественные похороны, как для фараонов делали. Администрация Байдена тоже блокировала настоящие действия НАТО, которые позволили бы организации функционировать. Трамп ее похоронил окончательно», – сказал Каспаров.

Он считает, что теперь Европе предстоит вести войну на Украине без США.

«Сегодня европейцы обсуждают, как они будут жить дальше. Мы перешли в другую историческую реальность. Реальность холодной войны, которая агонизировала почти 35 лет, закончилась. Америки больше нет как фактора. Это не значит, что ее не будет завтра. Но очень важно понимать, что завтра не будет опять НАТО. Это будет что-то другое уже», – резюмировал иноагент.

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