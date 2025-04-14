Инструктор Яворовского полигона оказался российским агентом и готовил ликвидацию командиров ВСУ

Игорь Шкапа.  
14.04.2025 10:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1114
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


На Украине отчитались о задержании в Львовской области военного, который работал на Россию и готовил покушения на украинских офицеров.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

На Украине отчитались о задержании в Львовской области военного, который работал на Россию и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«СБУ задержала «двойного» агента РФ, получившего задание ликвидировать командиров ВСУ на Яворовском полигоне. Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины задержала на Львовщине «двойного» агента РФ, который одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ)», – отмечается в сообщении.

Утверждается, что российским агентом оказался инструктор полигона.

«Задокументировано, что агент получил от куратора карт-бланш на выбор способа ликвидации украинских военных. Так, по одному из сценариев предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство (СИН), а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе. Также агент разрабатывал вариант использования «втемную» своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще один способ убийства, рассматривавшийся «кротом», был ракетный удар рашистов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне», – добавили в украинкой спецслужбе.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить