Инсайд от Мосийчука: Зеленский объявил ближнему кругу о мире, но верить гнидам нельзя

Сегодня Украина, как никогда, близка к прекращению войны.

Об этом в эфире блога журналиста Всеволода Филимоненко заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук.

«По моей информации, мы находимся к миру настолько близко, насколько за 3,5 года не походили, кроме Стамбула. Даю инсайдерскую сенсационную информацию. Вчера Владимир Зеленский собрал ближний свой круг военных и сообщил, что готовимся к остановке войны и миру», – утверждает Мосийчук.

Он подчеркнул, что из уст Зеленского впервые за все время прозвучала эта информация. Кроме того, политик считает, что «мир для Украины точно не будет хорошим», поскольку после войны обострится масса внутренних проблем.

По его прогнозам, вполне реалистичный срок наступления мира к октябрю.

«Хотя верить Зеленскому и его зеленым гнидам нельзя. Сегодня они рассказывают о мире, а завтра могут взорвать все», – резюмировал Мосийчук.

Он прогнозирует, что Украина понесет серьезные территориальные потери, но надеется, что это не будет признано юридически.