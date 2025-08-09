Инсайд от Мосийчука: Зеленский объявил ближнему кругу о мире, но верить гнидам нельзя

Игорь Шкапа.  
09.08.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1435
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Сегодня Украина, как никогда, близка к прекращению войны.

Об этом в эфире блога журналиста Всеволода Филимоненко заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук.

Сегодня Украина, как никогда, близка к прекращению войны. Об этом в эфире блога журналиста...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По моей информации, мы находимся к миру настолько близко, насколько за 3,5 года не походили, кроме Стамбула. Даю инсайдерскую сенсационную информацию. Вчера Владимир Зеленский собрал ближний свой круг военных и сообщил, что готовимся к остановке войны и миру», – утверждает Мосийчук.

Он подчеркнул, что из уст Зеленского впервые за все время прозвучала эта информация. Кроме того, политик считает, что «мир для Украины точно не будет хорошим», поскольку после войны обострится масса внутренних проблем.

По его прогнозам, вполне реалистичный срок наступления мира к октябрю.

«Хотя верить Зеленскому и его зеленым гнидам нельзя. Сегодня они рассказывают о мире, а завтра могут взорвать все», – резюмировал Мосийчук.

Он прогнозирует, что Украина понесет серьезные территориальные потери, но надеется, что это не будет признано юридически.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить