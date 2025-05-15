Иноагент Венедиктов анонсирует заморозку на десятилетия без мира
Между Россией и Украиной не будет подписан мирный договор.
Об этом журналисту-иноагенту Алексею Пивоварову в видеблоге «Редакция» заявил такой же журналист-иноагент Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо очень хорошо понимать, что никакого мирного договора не будет. Ни при вашей жизни, возможно, ни при жизни ваших детей. Значит, это будет процесс такой. Процесс будет нелинейный, с вилянием, с обстрелами, с гибелью, с разрыванием рубах и так далее, но мирного договора не будет.
Там есть абсолютно непримиримые противоречия у нынешней команды в Киеве и у нынешней команды в Кремле. Ну, территориальные противоречия, например, или противоречия по возмещению убытков, или репараций, как они говорят. Ну, много чего. Можно договариваться на каких-то треках, это позитивно, но вот мирного соглашения, о котором все сегодня говорят и почему-то пихают это вперед, где пройдет граница, этого не будет.Надо понимать, что мы будем иметь дело с длинным и болезненным процессом», – заявил Венедиктов.
При этом он считает, что в ближайшее время может произойти заморозка конфликта.
«Заморозка, чтобы не стреляли – все остальное потом. Мне очевидно, что мы движемся к ситуации Кипра, который уже 50 лет разделен, стоят международные войска, там вяло переругиваются, но и находят какие-то решения, возвращение беженцев, имущества и что-то такое, хотя ничего в основном не движется. 50 лет, но лучше такие 50 лет, чем каждую неделю, как говорит Трамп, несколько тысяч погибших и изувеченных», – резюмировал иноагент.
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