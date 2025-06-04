Иноагент Касьянов: Запад надавит на Путина и отдаст ему 5 бывших украинских регионов

Президент РФ Владимир Путин пока не готов к компромиссам с Западом.

Об этом беглый экс-премьер РФ и иноагент Михаил Касьянов заявил в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что Путин будет готов к этому, когда ослабеет и почувствует, что без компромиссов с его стороны будет хуже и хуже. Пока ситуации такой нет. Но если она будет, а она может быть к концу года. Несговорчивость Путина является предпосылкой давления на него», – рассуждал Касьянов.

Результатом давления на Путина, по его мнению, станет передача России пяти ее регионов.

«Минимальное, что он будет требовать, это, безусловно, Крым и коридор между Донбассом и Крымом. Это та территориальная вещь, которую он будет отстаивать до конца. Ему нужно сохранить… эти 5 названий в Конституции», – «анализирует» иноагент.

Он предполагает, что «с остальных территорий Россия может уйти». При этом Касьянов уверен, что РФ «еще год-три может воевать экономически комфортно».