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Вне зависимости от желаний Дональда Трампа или Европы, западные санкции с России можно будет снять только после отказа Москвы от Крыма.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил бежавший в США и признанный иноагентом в РФ российский либерал Константин Боровой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе интервью Боровой несколько раз сказал «о полном освобождении захваченных территорий», и Шелест, наконец, не выдержал.

«Откуда вы берёте это условие? Кто говорил об освобождении захваченных? Отмена претензий на не захваченные, вроде, стоит на повестке дня, если здраво посмотреть. Трамп не говорил, что нужно освобождать то, что уже оккупировали россияне», – недоумевал журналист.

Либерал глубокомысленно ответил, что об этом никто не говорит, «потому что не начались ещё переговоры».