«Их не видно в приборы»: русские уже готовят окружение Орехова и Гуляйполя – командир ВСУ

ВС РФ вряд ли пойдут прямо на Запорожье, гораздо перспективнее взять под контроль как можно больше территорий области.

Об этом на канале политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона дронов ВСУ Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они двигаются по посадкам малыми группами. И не всегда по посадкам, они ходят по полям, сейчас у них появились какие-то новые плащи противотепловизионные, плюс они ещё противоосколочные. Вообще, по полям ходят и даже на дороге их тяжело увидеть ночью в термокамеру. Поэтому я не привязываю здесь остановку наступления к времени года… Как и на Купянске, они малыми группами пытаются заходить между нашими боевыми порядками, накапливаются в тылу. Сначала создают такую неразбериху, когда пехота не понимает, что происходит. Были случаи, когда два или три инвалида заходили в тыл, создавали там панику, и ВОПы [взводные опорные пункты] откатывались назад. Два инвалида создавали панику!», – пожаловался Глущенко.

Он указал на опасные участки на Запорожском направлении.