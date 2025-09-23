«Их не видно в приборы»: русские уже готовят окружение Орехова и Гуляйполя – командир ВСУ
ВС РФ вряд ли пойдут прямо на Запорожье, гораздо перспективнее взять под контроль как можно больше территорий области.
Об этом на канале политолога Руслана Бортника заявил замкомандира батальона дронов ВСУ Дмитрий Глущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они двигаются по посадкам малыми группами. И не всегда по посадкам, они ходят по полям, сейчас у них появились какие-то новые плащи противотепловизионные, плюс они ещё противоосколочные. Вообще, по полям ходят и даже на дороге их тяжело увидеть ночью в термокамеру. Поэтому я не привязываю здесь остановку наступления к времени года…
Как и на Купянске, они малыми группами пытаются заходить между нашими боевыми порядками, накапливаются в тылу. Сначала создают такую неразбериху, когда пехота не понимает, что происходит. Были случаи, когда два или три инвалида заходили в тыл, создавали там панику, и ВОПы [взводные опорные пункты] откатывались назад. Два инвалида создавали панику!», – пожаловался Глущенко.
Он указал на опасные участки на Запорожском направлении.
«Они сейчас хотят обойти с двух сторон Гуляйполе и Орехово, взять логистический узел. Не думаю, что у них есть план двигаться на Запорожье, эта затея практически mission impossible. А вот максимально занять Запорожскую область…
Если они пройдут в районе Каменского и зайдут через Комышеваху, обрезать логистику на Орехово, они выходят на оперативный простор, и нам будет очень сложно обороняться.
Задача окружения Гуляйполя и Орехово у них не менялась, они давят постоянно по намеченным участкам, адаптируясь, меняют тактику и пытаются нас продавливать. Где-то это получается, где-то это увенчалось успехом», – рассказал ВСУшник.
