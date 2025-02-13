Идеолог неонацистов: Своими руками превращаем Украину в детище австрийского генштаба

После майдана на Украине идёт кампания по стиранию из исторической памяти русского наследия, и за время полномасштабных боевых действий «это почти удалось».

С таким утверждением на канале бывшего «азовца» Игоря Мосийчука согласился в прошлом идеологический референт неонацистской «Социал-национальной Ассамблеи» и праворадикальной группировки «Патриот Украины», экс-замкомбата запрещенного в рФ подразделения «Азов» Олег Однороженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так у нас популярно, что история Украины начинается с 1991 года. Слава богу, сейчас эта леволиберальная публика пошла на определённый компромисс и рассказывает, что Украина берёт начало с 1914 года, концепция ещё одного пропагандиста Ярослава Грицака. В принципе, нетрудно догадаться, откуда идёт этот нарратив о создании Украины в австрийском генштабе. И потом вся эта либеральная публика рассказывает, что это, оказывается, украинские националисты и патриоты пропагандируют кремлёвские нарративы. Между тем, если мы посмотрим нарративы и концепции от этих всех горе-пропагандистов от истории и путинское виденье истории, то там отличий нет. Одна и та же концепция. О том, что украинской нации никогда не было, что это поздний продукт, который создал или австрийский генштаб, или Ленин, или вообще она с 1991 года. Поэтому у них такое искривлённое отношение, точнее незнание истории», – вещал Однороженко.