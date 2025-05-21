Грядет военный переворот, в коридорах Банковой уже слышны шаги – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 15:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Украинские военные, разочаровавшиеся в предательстве власти, попытаются устроить переворот и взять управление страной в свои руки.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные, разочаровавшиеся в предательстве власти, попытаются устроить переворот и взять управление страной в...

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«Я уже слышу шаги, не хочу спугнуть, но вот эти заявления, они шагами по коридорам Банковой, идут. Почему? Потому что один офицер, второй офицер, третий, пятый, десятый, а потом они придут и спросят у зелёных гнид на Банковый, почему вы, суки, в танке не сгорели? Я не хочу сравнивать с Пригожинским маршем ничего, что может быть, но я не исключаю, что военные могут взять ответственность за ситуацию в стране на себя.

Есть много вменяемых военных. Это же нам показывают невменяемых, тех, кто там языки из зелёных задниц не повытягивал, в барбершопах сидят. Есть множество адекватных военных, которые видят вот это мляцтво всё, которое происходит, видят, как на утилизацию отправляют… В историях многих диктаторов были попытки, где-то успешные, где-то неуспешные, военных взять ответственность на себя», – заявил Мосийчук.

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