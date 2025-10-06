«Гражданское мочилово до конца» – Уралов объяснил, почему СВО не становится Отечественной войной
Конфликт на Украине имеет все признаки гражданского противостояния, в котором порой сложно понять, где проходит линия фронта.
Об этом на канале признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил российский политолог и медиатехнолог Семён Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это очень странная война, которую я считаю формой гражданской войны. Кстати, наше руководство тоже видит определенные черты гражданской войны. Специфика гражданской войны в том, что ты не понимаешь, где проходит линия фронта», – сказал Уралов.
Он напомнил роман Булгакова «Белая гвардия», который хорошо показывает, что война на улицах идет для политизированной части общества, а тогда как «у обычных людей, например врачей, идет обычная жизнь, потому что они должны перевязывать раненых, независимо от того, на какой они стороне».
Кроме того, эксперт привел в пример гражданскую войну в Таджикистане в 1990-х, отмечая, что ей мало уделяли внимания в России, тогда как там произошло разделение общества, как у нас «на сепаров и колорадов».
«Дальше мы увидели, как это может разворачиваться в Приднестровье, но тоже на это, собственно, забили. Почему я привожу пример Приднестровья? Была война, но буквально через 15, через 10 лет, даже раньше, общество абсолютно восстановило свои отношения внутри. И никакой ненависти не было.
Это специфика гражданской войны, в отличие от войны отечественной войны. В гражданских войнах всегда воюет узкая политизированная прослойка. Как в фильме «Чапаев» – красные пришли грабить, белые пришли грабить, куда бедному крестьянину податься», – отмечает гость эфира.
По его словам, «эти узки прослойки политизированных ядер будут мочиться между собой до последнего».
«Либо кто-то уедет в эвакуацию, либо кто-то кого-то уничтожит, а остальное общество может, в принципе, в этом не участвовать», – резюмировал Уралов.
