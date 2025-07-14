Горбачевские ошибки аукнулись России в СВО

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Российский арсенал ракет средней дальности состоит в основном из ракет морского и воздушного базирования, что отражается на эффективности СВО.

Об этом заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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По его словам, у Франции есть огромные планы массового производства относительно дешёвых ракет с дальностью до 500 километров.

«Что касается ракет средней дальности (до 5500 км), то у французов они уже были – во времена «холодной» войны у них существовал наземный компонент ядерной стратегической триады. Это были пусковые установки с ядерными баллистическими ракетами средней дальности S-3, которые размещались на плато Альбион на юге Франции и были нацелены на Москву. Так что соответствующие компетенции у них имеются. Ракеты с дальностью 500 километров – у них в конце «холодной» войны были мобильные оперативно-тактические комплексы «Адес» (Hadès) с такой дальностью. Сейчас, видимо, речь идёт о системе нового поколения – массовой и относительно дешёвой оперативно-тактической баллистической ракете. Скорее всего, она будет основана на французских наработках времён «холодной» войны, но в более бюджетной версии. В их планах заявлен массовый выпуск. Для нас это означает, что необходимо значительно усиливать собственную ракетную группировку», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, ключевая проблема РФ до недавнего времени заключалась в том, что Москва соблюдала договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) вплоть до его окончательного краха в 2019 году.

«В результате, как видно по СВО, наш арсенал ракет средней дальности состоит в основном из ракет морского и воздушного базирования. Их применение, во-первых, очень дорого, а во-вторых, неэффективно… Потому что противник отслеживает взлёт наших дальних бомбардировщиков (Ту-22М3, Ту-160) через спутники, а также выход кораблей в море для пусков, и заранее предупреждает Украину. Это снижает эффективность таких ударов, хотя они всё ещё применяются», – отметил аналитик.

Он добавил, что нет никаких серьёзных технических проблем для того, чтобы перенести морские или авиационные крылатые ракеты на наземные пусковые установки, как это сделали американцы, нет.

Кроме того, было сказано, что нельзя повторять ошибки, которые Россия совершала раз за разом, начиная ещё с горбачёвских времён.