Главный спонсор бандеровцев сказал неприятные вещи Зеленскому
Спустя несколько дней на громкий коррупционный скандал с участием ближнего круга диктатора Владимира Зеленского наконец обратили внимание высшие должностные лица ФРГ – одного из главных спонсоров киевского режима.
Так, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Зеленским, призвав того разобраться с коррупционными проблемами в стране.
При этом авторы пытаются вывести Зеленского из-под удара, указывая, что тот «не был напрямую замешан в этом скандале, но он затронул его ближайшее окружение и привёл к отставке двух министров».
«Чиновники немецкого правительства опасаются, что новости о коррупции на Украине подорвут общественную поддержку этой страны, переживающей тяжелые времена», – пишет издание.
На этом плохие новости для Зеленского в разговоре с Мерцем не закончились – канцлер попросил его ограничить выезд молодых украинцев из страны, чтобы они не ехали в Германию
«Во время длительного телефонного разговора сегодня я попросил украинского президента сделать все, чтобы молодые мужчины, в частности, не приезжали в Германию в большом количестве — все большем количестве — а служили своей стране. Они нужны там», — поделился подробностями своей беседы с диктатором Мерц на Немецком торговом конгрессе в Берлине.
Poltico пишет, что его слова прозвучали на фоне растущего беспокойства в Германии — особенно среди консервативных политиков из его собственной партии — что поддержка Украины среди немецкого общества может ослабнуть, если молодых украинцев будут видеть избегающими военной службы и едущими в Европу.
