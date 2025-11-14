Главный спонсор бандеровцев сказал неприятные вещи Зеленскому

Игорь Шкапа.  
14.11.2025 09:30
  (Мск) , Киев
Спустя несколько дней на громкий коррупционный скандал с участием ближнего круга диктатора Владимира Зеленского наконец обратили внимание высшие должностные лица ФРГ – одного из главных спонсоров киевского режима.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Зеленским,  призвав того разобраться с коррупционными проблемами в стране.

При этом авторы пытаются вывести Зеленского из-под удара, указывая, что тот «не был напрямую замешан в этом скандале, но он затронул его ближайшее окружение и привёл к отставке двух министров».

«Чиновники немецкого правительства опасаются, что новости о коррупции на Украине подорвут общественную поддержку этой страны, переживающей тяжелые времена», – пишет издание.

На этом плохие новости для Зеленского в разговоре с Мерцем не закончились – канцлер попросил его ограничить выезд молодых украинцев из страны, чтобы они не ехали в Германию

«Во время длительного телефонного разговора сегодня я попросил украинского президента сделать все, чтобы молодые мужчины, в частности, не приезжали в Германию в большом количестве — все большем количестве — а служили своей стране. Они нужны там», — поделился подробностями своей беседы с диктатором Мерц на Немецком торговом конгрессе в Берлине.

Poltico пишет, что его слова прозвучали на фоне растущего беспокойства в Германии — особенно среди консервативных политиков из его собственной партии — что поддержка Украины среди немецкого общества может ослабнуть, если молодых украинцев будут видеть избегающими военной службы и едущими в Европу.

