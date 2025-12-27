Главарь униатов: «К счастью, в США слабо понимают происходящее, когда слышат о травле УПЦ»

Вадим Москаленко.  
27.12.2025 15:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 145
 
Политические репрессии, Украина, Церковь


Репрессии против Церкви Московского Патриархата на Украине можно было бы осуществлять гораздо быстрее – на руку бандеровцам играет то, что общественность в Америке вообще слабо разбирается в происходящем.

Это следует из интервью главы УГКЦ Святослава Шевчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На вопрос,  продолжают ли американцы «верить в притеснения православных на Украине», Шевчук с облегчением ответил, что большая часть общество очень слабо ориентируется в данном вопросе.

«В частности, если речь идёт о южной части Америки, они очень часто имеют свое сознание, ориентированное только на локальные потребности. И поэтому при общении нелегко им объяснять ситуации в мире, чтобы они посмотрели за пределы своего штата или страны.

Там не очень понимают все эти религиозные процессы, которые идут на Украине, и это даже в опредёленной степени играет нам на пользу. Потому что они не до конца понимают, когда слышат о каких-то там притеснениях, которые где-то существуют», – сказал Шевчук.

Ведущая намекнула, что в вопросе ликвидации УПЦ уже давно пора действовать жесткими решениями судов, подконтрольных власти.

«Мы ожидали, что много разных процессов будут происходить гораздо быстрее, немножко по-другому. Очевидно, что нужно соблюдать соответствующие нормы, правила и так далее. ….Но есть соответствующие государственные механизмы, которые давно нужно применять», – поддакнул укро-униат.

