Главарь «ПЦУ» Епифан: Война помогает переходу на новый календарь

Вадим Москаленко.  
26.12.2025 23:58
  (Мск) , Киев
Вандализм, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Почти все прихожане раскольничьей «ПЦУ» уже перешли на новоюлианский календарь.

Об этом на телеканале «Интер» заявил главарь раскольничьей «Православной церкви Украины» Епифан (Думенко), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я вспоминаю, что каждый год меня журналисты спрашивают – сколько времени нужно для того, чтобы завершить календарную реформу. Я говорил – нужно время, когда придёт осознание к украинцам. И это время очень быстро наступило, в связи с войной. Мы легко перешли.

И мы констатируем, что в рамках нашей поместной признанной «православной церкви Украины» все, на 99%, празднуют уже по новому стилю. И я уверен, что со временем все украинцы, и те, кто пока что заблуждаются – мы призываем всех украинцев к единству.

Чтобы мы вместе благодарили бога и служили интересам украинского народа», – вещал порошенковский ставленник и сатанист.

