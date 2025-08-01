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Вместо пиар-роликов на квадроцидрах с покорениями Крыма, лучше бы подручные главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова занимались делом и били логистику русских.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне интересно, в этой организации под названием ГУР, кто-то вообще смотрел карту железнодорожных путей РФ? Не обратил внимание, что оно, как паутина, всё сходится в Москве? Если, условно, нанести удары по окружной железной дороге Москвы, то это достаточно серьёзно парализует возможности переброски РФ. У них от Урала до Москвы идёт три основных направления. Мы когда-то наносили удары по этим направлениям? А это же приводит к серьёзному транспортному коллапсу», – советовал Кривонос.