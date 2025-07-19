Генерал США: Изучаем опыт русских на Украине, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню

Изучать боевые действия на Украине в реальном времени очень важно, однако нужно понимать, что военное столкновение Запада с Россией не будет похоже на происходящее.

Об этом на конференции в немецком Висбадене заявил генерал-майор армии США Брайан Ниссин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, почему мы внедряем все эти инновации. Всё, что мы видим на Украине, изучаем все пункты. Одно из наших недавних учений было посвящено наблюдению за противником, нам нужно наблюдать за его действиями. Нам нужно выявлять эти действия и разрабатывать контрмеры, и нам нужно интегрировать это в наши учения. Сейчас мы наблюдаем за происходящем на поле боя на Украине, но мы наблюдаем и за дискуссиями внутри организации противника о том, что они изучают», – сказал Ниссин.

Он призвал помнить, что война на Украине сегодня уже далеко не та, что была в 2022 году.