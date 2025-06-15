«Где все эти люди, что слушали меня и пели?» – у Макаревича в Израиле «болит» в одном месте

Михаил Рябов.  
15.06.2025 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 171
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сбежавший в Израиль после начала СВО предатель-иноагент Андрей Макаревич переживает потерю больших аудиторий, которые некогда собирал в России.

Об этом признанный иноагентом радиоведущий Алексей Венедиктов рассказал в интервью прибалтийскому проекту «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Израиль после начала СВО предатель-иноагент Андрей Макаревич переживает потерю больших аудиторий, которые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Венедиктов уточнил, что выслушал откровения Макаревича во время совместного распития водки под плов.

«Он сделал плов, и этот плов надо было сожрать. Плова было очень много, водки было меньше. Андрея я не видел, наверное, лет пять», – сказал радиоведущий.

«Андрей выглядит молодецки, но у него болит. Он помнит, как он и «Машина» собирали здесь стадионы. Где все эти люди? Что теперь эти люди, которые слушали и пели? У него это болит, а у меня это знобит», – добавил Венедиктов.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить