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«Газпром» должен подать на Украину в суд, потому что из-за неадекватных действий киевского режима Россия потеряла миллиарды долларов.

Об этом на канале «PolitWera» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая заметила, что по Сумской области, где ВС РФ создают буферную зону, проходит российский газопровод, поинтересовавшись, нужно ли сохранить этот участок.

«Газопровод и так фактически законсервирован, с российской стороны, чтобы вот та самая операция по освобождению Суджи прошла через трубу. Да, газоизмерительная станция очень сильно пострадала, но в принципе она не нужна для того, чтобы физически качать газ. Поэтому мы готовы обсуждать все варианты. Другой вопрос, что Украина этого при современном режиме делать не хочет. Вот сейчас на днях «Нафтогаз», хотя он даже не является владельцем этого газопровода, он подал в европейский арбитраж иск о том, что Россия должна была прокачивать после 22 года больше газа, а она отказалась это делать, и поэтому она должна больше миллиарда долларов. Хотя Россия показывала, что как мы могли больше качать, когда вы сами закрыли южную трубу. Вы просто его закрыли политическим решением. Вы сказали, а вы перекиньте эти объемы на Северный маршрут», – сказал Юшков.

Он заметил, что «Газпром» подает иски пока в российские, а не европейские суды.