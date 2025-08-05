Французский генерал цинично поблагодарил Украину за кровавую «жертву ради Европы»

Елена Острякова.  
05.08.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


США пытаются отодвинуть Европу от переговоров по Украине.

Об этом главный редактор журнала Défense генерал Франсуа Шованси заявил в интервью французскому кабельному телеканалу LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США пытаются отодвинуть Европу от переговоров по Украине. Об этом главный редактор журнала Défense...

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«Европа… Ну она поддерживает Украину, проводит хорошие встречи и делает хорошие коммюнике. Она дает финансирование, какое может, и вооружение, какое может. Но на переговорах, которые Уиткофф проведет в Москве – нет не только Украины, но и Европы», – сказал Шованси.

На этом фоне Европа, по его словам, «обеспокоена вопросами безопасности».

«Я бы сказал, что Украина сегодня экономит нам время на то, чтобы попытаться построить архитектуру безопасности, которая защитит нас завтра. Все, что предпринимается различными европейскими государствами, осуждающими Россию, это восстановление оборонной архитектуры и подготовка к возможной войне.

Мы объективно благодарны Украине за то, что она принесла себя в жертву, дав нам время в 4-5 лет. То, что я вам говорю, очень цинично, но именно так мы должны понимать это сегодня. Это не значит, что за этим нет чувства признательности к Украине за жертву, которая она приносит», – рассуждал Шованси.

Он выразил сомнение в том, что Украина продержится эти 4-5 лет, но надеется, что Европа поддержит ее «чтобы выдержать график».

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