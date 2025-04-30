Многие украинцы, принципиально перешедшие на «мову», столкнувшись с оголтелыми украинствующими фанатиками, плюнули и вернулись обратно к русскому языку.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хотел я «мовный срач» до конца войны затевать, но бурлит вот это вот. Почему он это говорит [Уиткофф о том, что русскоязычные украинцы на референдумах выбрали Россию]? Не потому что это говорит Путин. А потому что у нас куча идиотов говорит о том, что нельзя русскую музыку слушать, Пушкина поснимали, в Одессе какие-то придурки Высоцкого сняли.

У нас есть кучка идиотов, которые демонстрируют, что Путин прав! Таки это так и есть. А мы с ними из-за войны не срёмся и морды им не бьём, хотя давно надо поотшибать этим всем придуркам головы. Потому что они работают на врага, они убеждают Трампа в том, что Путин прав! Потому что слышно в Украине только их», – кипятится «Грин».