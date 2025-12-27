Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские не горят желанием видеть в Ватикане переговорного посредника. Об этом заявил глава униатов Святослав Шевчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы использовать возможность площадки Ватикана для встречи, русским туда надо приехать, надо преодолеть пространство ЕС. Надо заранее сказать, кто будет в составе делегации, и получить разрешение на пересечение границы. То есть, надо открыть карты до определенной степени. Им легче приехать в какую-то другую страну, мусульманскую страну. Они могут поменять свою делегацию в последнюю минуту и опустить ее уровень с высокого до людей, которые ничего не решают. Это практическая сторона. А с другой стороны, мы видим, что со стороны Лаврова слышалось пренебрежение к Ватикану как к центру Католической Церкви. И то пренебрежение было, я бы сказал, не дипломатичное, как по мне», – сказал глава униатов.

Шевчук сознательно извращает позицию России. Известно, что Ватикан не может рассматриваться посредником, поскольку его подопечные из УГКЦ еще с 90-х массово захватывали православные храмы Московского Патриархата. Впоследствии униаты стали духовно окормлять боевиков Евромайдана и участников карательной операции против Донбасса. Поэтому участие Ватикана в качестве «нейтрального» посредника изначально невозможно.

Шевчук добавил: «мы чувствуем особое внимание нового папы к Украине, это для России плохой колокольчик».