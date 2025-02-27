Европейцы – посмешище. Не смогут воевать с Эфиопией, не говоря о России – Джонсон

Анатолий Лапин.  
27.02.2025 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия


У Европы нет ресурсов и возможностей для того, чтобы противостоять России.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Европы нет ресурсов и возможностей для того, чтобы противостоять России. Об этом на...

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«Европейцы – это просто посмешище. Отчасти в этом виноваты сами люди, потому что они выбрали этих сумасшедших лидеров, этих некомпетентных, беззубых хулиганов. Знаете, им разбили нос, а они думают, что они огромные ротвейлеры, а на самом деле они размером с миниатюрного мексиканского чихуахуа. У них нет военной мощи. Им было бы трудно воевать с эфиопами, понимаете?

А чтобы противостоять русским — это просто мечта. У них нет производственных мощностей, они даже не могут производить оружие, которое сейчас используется для снабжения Украины артиллерийскими снарядами. Они признали, что даже если бы вся Европа и США объединились и направили все свои ресурсы на производство артиллерийских снарядов, это бы ничего не изменило – Россия производит их в разы больше. Так что может пора проснуться от этих бредовых кошмаров и понять, что все эти громкие заявления европейцев и их воинственные планы отправить войска на Украину – это просто пустые слова», – заявил Джонсон.

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