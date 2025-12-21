Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Элиты европейских стран прямо и без стеснений говорят украинским делегациям, что война им выгодна и заканчивать её никто не собирается, а насильственная мобилизация – это внутренние проблемы Украины.

Об этом на канале «Politeka» заявила избранная от партии Зеленского депутат Верховной рады Анна Скороход, позже исключенная из фракции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть часть людей, которая заинтересована в продолжении войны, потому что они на ней зарабатывают. Они зарабатывают на крови, это ни для кого не секрет. ЕС и отдельные страны Европы – они тоже не заинтересованы в окончании войны, потому что они боятся, что линия фронта сдвинется в их сторону. Более того, очень многие страны Европы на войне зарабатывают. Они полностью перезапустили свой ВПК. Это тоже нужно понимать. Всё измеряется в этом мире в денежных знаках, а не в человеческих жизнях. И для большинства власть имущих человеческая жизнь – это статистика. Поэтому мы должны понимать, что Европа на сегодняшний день не заинтересована в том, чтобы война закончилась. Нам и на ПА НАТО, и в составе других делегаций, в кулуарах неоднократно наши европейские коллеги говорили, что они не хотят, чтобы война заканчивалась. И они будут искать все средства для того, чтобы она продолжалась», – рассказала Скороход.

Однако она отметила, что сколько бы денег и вооружений Киеву ни давали, этой техникой должен кто-то управлять и воевать.