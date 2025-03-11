Европейцам приказали жить «между войной и миром» – и ждать «нападения РФ»

Вадим Москаленко.  
11.03.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Мир на Украине недопустим, потому что в течение года после прекращения огня новая война с Россией вспыхнет в Прибалтике или Грузии.

Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир на Украине недопустим, потому что в течение года после прекращения огня новая война...

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«Наша цель на Украине – мир через силу. Но в то же время армия Путина может стучаться в наши двери на других фронтах, будь то в странах Балтии, в Молдове или в Грузии.

Уже сейчас Путин готовит почву для новых вторжений. Наше военное разведывательное управление подсчитало, что России потребуется всего год, чтобы перебросить значительное количество войск. Так что представьте, что через год после заключения мирного соглашения и прекращения огня на Украине, Россия перебросит около сотни тысяч своих войск к границе с Прибалтикой», – вещал министр.

«Например, будут проводить крупные военные учения. И мы знаем из нашего опыта с Украиной, что мы не можем знать даже за неделю вперед, является ли это просто учениями – или подготовкой к крупномасштабному нападению. Мы должны быть готовы к такому сценарию и усилиться.

В этот самый день, как в Нидерландах, так и во Франции, мы не живем в состоянии войны, но и не живем в мире. Мы живем в серой зоне между войной и миром», – подытожил Брекельманс.

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