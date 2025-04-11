Еврокомиссар Кубилюс: Надо всеми силами избежать громкого и хаотичного развода с США

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Европа не должна зависеть от США в противостоянии с Россией, пора становиться на ноги. Однако было бы опасно поссориться с Вашингтоном.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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