Еврокомиссар Кубилюс: Надо всеми силами избежать громкого и хаотичного развода с США

Константин Серпилин.  
11.04.2025 18:43
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 148
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Европа не должна зависеть от США в противостоянии с Россией, пора становиться на ноги. Однако было бы опасно поссориться с Вашингтоном.

Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не должна зависеть от США в противостоянии с Россией, пора становиться на ноги....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейская оборона должна быть ответственностью европейцев. В ближайшие годы из-за растущей военной мощи Китая наши американские партнёры будут переправлять свои ресурсы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион. Пришло время Европе встать на ноги.

450 миллионов граждан ЕС не должны зависеть от 240 миллионов американцев, чтобы защититься от 140 миллионов россиян, которые не могут победить 38 миллионов украинцев.

Мы можем добиться большего. Нам нужно провести рациональную дискуссию с нашими американскими партнёрами о том, как разделить обязанности и избежать громкого и хаотичного развода, которого мы не хотим», – вещал Кубилюс.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить