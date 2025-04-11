Еврокомиссар Кубилюс: Надо всеми силами избежать громкого и хаотичного развода с США
Европа не должна зависеть от США в противостоянии с Россией, пора становиться на ноги. Однако было бы опасно поссориться с Вашингтоном.
Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейская оборона должна быть ответственностью европейцев. В ближайшие годы из-за растущей военной мощи Китая наши американские партнёры будут переправлять свои ресурсы из Европы в Индо-Тихоокеанский регион. Пришло время Европе встать на ноги.
450 миллионов граждан ЕС не должны зависеть от 240 миллионов американцев, чтобы защититься от 140 миллионов россиян, которые не могут победить 38 миллионов украинцев.
Мы можем добиться большего. Нам нужно провести рациональную дискуссию с нашими американскими партнёрами о том, как разделить обязанности и избежать громкого и хаотичного развода, которого мы не хотим», – вещал Кубилюс.
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