«Есть только один стул». Вучич ответил на обвинения в многовекторности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ходе общения президента Сербии Александра Вучича с прессой, одна из журналисток отметила, что среди её коллег многие считают, что сербский лидер плотно занимается африканской политикой, как «пятым стулом, поскольку не сумел усидеть на четырёх предыдущих».

В ответ на это Вучич сказал, что подобным образом думают те, кто ничего не понимают в управлении современным государством, передаёт «ПолитНавигатора».

«Когда не понимают сути моей работы и не осознают, насколько сложным, серьезным и ответственным является управление государством в нынешних обстоятельствах, тогда говорят всякую чушь о пятом стуле», – огрызнулся Вучич.

По его словам, у Сербии есть только один – уникальный стул, свой собственный, который был у неё всегда.

«Если бы было пять стульев, то можно было бы убрать хотя бы один, и Сербия рухнула бы. У Сербии есть один прочный, надёжный стул, и именно поэтому этот стул стоит, и никто не может его выбить. Этот стул — стул наших интересов», – высказался президент Сербии.

Он добавил, что сербские интересы лежат как на европейском пути, так и в сотрудничестве с традиционными партнерами — Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, а также в хороших отношениях с Соединенными Штатами Америки.

«Конечно, как страна-основатель Движения неприсоединения, я являюсь его большим сторонником, нам необходимо расширять – как наше влияние, так и нашу политику», – настаивал Вучич.

Он подчеркнул, что Сербия должна расширить свою политику на африканский и азиатский континенты, поскольку экономика этих регионов растет быстрее, чем экономика Европы и Америки. Сербский президент добавил, что некоторые люди смотрят на государство исключительно через призму личной ненависти к нему.

Говоря об Африке, он заявил, что у него пока не было времени совершить полноценный визит на континент из-за, как он выразился, «бесконтрольной незаконной блокады (протестов – ред.) в стране».