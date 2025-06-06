Если Трамп ничего не знал о терактах, значит, он не субъектный и никчёмный переговорщик – эксперт

В первые стамбульские переговоры 2022 года Россия получила ракетный удар по крейсеру «Москва», во вторые – по аэродромам стратегической авиации. Одинаковый сценарий военных атак позволяет сделать выводы, что за ними стоит Великобритания, и остается только гадать, как они прошли мимо ЦРУ, если он них не знал Трамп.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответственность взял на себя лично Зеленский и руководитель СБУ Малюк. Так это или нет – не знаю. СБУ исторически работает с США, пронизана вся агентурой. Буданов больше работает с МI-6 Великобритании. И между ними конфликты и конкуренция. Буданов сейчас на ножах с Ермаком. А Ермак и Малюк – это всё общая компания. Поэтому может быть работала какая-то отдельная группа, просто заслуги себе приписала СБУ. Но почему тогда ЦРУ не знали? Мне сложно сказать. Во время первых стамбульских переговоров был нанесён удар по крейсеру «Москва». Сейчас мы уже точно знаем, что за поставкой ракет стояла Великобритания. Точно так же тогда Россия не прервала переговоры, как и сейчас. И поэтому сценарий похож. На такие вещи надо отвечать. Потому что если не отвечать на удары по нашим стратегическим войскам, значит, их будут наносить и дальше, и больше. И с нами не будут считаться», – подчеркнул он.

Однако, как это повлияет на дальнейший ход переговоров, Царёв прогнозировать не стал.