Если томос отзовут, значит, ПЦУ капут

Едва началась возня по поводу гипотетических выборов на Украине, главкандидаты засуетились не только в политическом, но и в религиозном поле. Занадобился верующий электорат. Вот и поскакали по раскольничьим конторам и сектам, стремясь заручиться поддержкой их заправил.

Мадам Тимошенко примчалась в УПЦ КП, к анафеме Филарету, имеющему в народе прозвище «Филармон». Рассыпалась в комплиментах перед еле стоящим отцом раскола: «Вы – сильная и несокрушимая личность. Искренне благодарим…»

Тот тоже рассиропился, «благословил» косоносицу на «дальнейшую работу во благо Украины». Потрепались о «государственно-церковных и межцерковных отношениях, включая необходимость создания Единой Украинской Православной Церкви». Из чего следует, что в случае прихода Юльки к власти ПЦУ получит пенделя и будет либо присоединена к КП, либо прекратит существование.

Кстати, это может произойти и раньше. Инсайды на сию тему гуляют еще с осени. Говорят, что фанарский вор Варфоломей уже неоднократно задумывался об отзыве томоса. Официально, правда, обещает (например, французскому ТВ), что не отзовет никогда. Но кулуарно вздыхает о том, что бесчинства, творимые его выкормышами во главе с Епифаном Думенко, дискредитируют «Его Вселенство».

Обострилась ситуация после масштабных выступлений на Западе в защиту гонимой УПЦ. И особенно после хука от вице-президента США Вэнса. Который потребовал отчета о создании ПЦУ и взятке за это. Данные о том, что фанариот склепал ПЦУ по просьбе экс-госсекретаря США Клинтон и получил $20 млн, опубликовал журналист и отставной офицер ЦРУ Кириаку.

Бурлят страсти и в самом ПЦУ-террариуме. Во-первых, оттуда начинают бежать клирики. Один из них, по фамилии Ясенец, заявил, что не может больше там находиться. Причины: захваты храмов, за что думенковские попы получают деньги и награды, низкий уровень образования, ситуация в Киево-Печерской Лавре, «либеральный курс руководства» (поддержка ЛГБТ-повестки) и др. Поведал Ясенец и о сближении своей бывшей конторы с униатами и – нота бене! – о напряженных отношениях между Епифаном и Варфоломеем.

И экзарх Константинополя Михаил (Анищенко) Думу на нюх не переносит. Напряженка, надо полагать, возникла из-за беспредельной наглости Епифания, который ради своего возвеличивания и обогащения зажимает соратничков, заодно «дискредитируя» высшее начальство.

Да что там рядовые клирики. Надысь целый «митрополит» лыжи навострил. Драбинко, уже однажды предавший родную УПЦ. Теперь он зачастил к тому же Филарету, вместе служат. Не иначе, имеет чаяния после его кончины КП возглавить. И вместе с Тимошенко повести «неньку» к «светлому будущему».

Что касается Порошенко, тот полагается на свое детище. Эксперты говорят, что в определенный момент он способен призвать пэцэушников восстать против Зеленского. Сам Зельц, видимо, рассчитывает справиться с выборами путем диктата. Миллионы прихожан канонической УПЦ от него отвернулись, а в ПЦУ много сторонников кондитера. (И второго фаворита, Залужного). Правда, имеется туз в рукаве – «православный» боксер Усик, который может стать Зе-спойлером и попытаться оттянуть на себя голоса паствы УПЦ…

Усилил работу со своими сектантами главарь террористов «Азова» сатанист Билецкий. Ему на руку язычество, упорно насаждаемое властями – переносы праздников, переделки календаря, запрет православного Рождества и превращение католического в «Коляду», с дидухами и языческими плясками. Недаром ведь дидуха вместо елки воткнули на Крещатике рядом с менорой.