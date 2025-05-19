«Если продолжим воевать, лишимся и Сум, и Харькова» – Бортник

Если киевское руководство упрётся и продолжит войну, Россия может решить освободить ещё несколько областей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Российские угрозы на последнем этапе переговоров – это как раз угрозы занять, провести операцию в отношении города Сумы, занять район Сум – и снова двигаться дальше в район Харькова, создать буферную зону в Черниговской области», – сказал Бортник.

«Большое наступление или готовится, или отложено до переговоров. О нём все пишут, ресурсы в принципе есть для этого, но оно отложено до переговоров.

«Если война продолжится и России удастся захватить левобережные территории вот этих аннексированных, оккупированных областей, я думаю, что следующими целями станут Сумы и Харьков.

Россия действительно попытается занять эти областные центры и также по старой технологии объявить их своими, провести там так называемые референдумы и аннексировать их в свой состав.

Все территории, то же касается Черниговской области, которые граничат сейчас с Россией, Россия попытается занять на какую-то глубину для того, чтобы обеспечить себе буфер непроникновения ВСУ на свою территорию.

На курском опыте Россия очень обожглась, и украинское наступление в Курской области сожрало и у Москвы, и у Вашингтона массу времени и усилий, которые они хотели бы давно уже потратить на достижение своей сделки», – подытожил политолог.