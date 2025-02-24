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Польское представительство Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) обнародовало цифры – в ближайшие два года для помощи находящимся в Польше украинским беженцам необходимо $392 млн.

UNHCR координирует план поддержки на 2025-2026 годы, предусматривающий сотрудничество с 77 гуманитарными организациями в Польше.

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«Вместе они обращаются к международному сообществу с просьбой выделить $392 миллиона (около 1,5 миллиарда злотых) для продолжения оказания помощи беженцам из Украины в Польше в течение следующих двух лет» , — говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что финансовая поддержка «как никогда важна», поскольку она поможет не только обеспечить базовые потребности беженцев, но и расширить их возможности для интеграции и самостоятельной жизни.

По данным организации, в Польше находится около 1 млн. украинских беженцев. Всего 6,9 млн украинцев выехали за пределы страны, а еще 3, 0 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

ООН призывает международных партнеров поддержать гуманитарные инициативы, чтобы украинцы, вынужденные покинуть свои дома, могли получить необходимую помощь.

Тем временем, в Киеве демонстрируют наплевательское отношение у международным усилиям по поддержке их собственных беженцев.

Так, большой резонанс в Эстонии получила публикация местного издания Eesti Päevaleht о том, что со ссылкой на украинский реестр судебных решений – о том, что киевский суд отказался арестовывать бывшего заммэра Львова, уличенного в краже денег, пожертвованных Украине в Эстонии.

Как говорится в материале, Геннадий Васьков, с 2017 по 2021 год работавший заместителем мэра Львова, подозревается в присвоении более 18 млн гривен (более 400 тыс. евро), собранных эстонским фондом «Слава Украине» в период с сентября 2022 по март 2023 года. Эти средства предназначались не только беженцам, но и для ремонта техники, логистики и пошива военной формы для украинских солдат, однако, по данным следствия, связанные с Васьковым компании сильно завышали стоимость услуг и забирали себе разницу.

Васьков покинул Украину в марте 2024 года, а уведомление о подозрении следствие подготовило в ноябре и отправило его по всем известным адресам мужчины, а также попыталось связаться с ним по электронной почте и через мессенджер WhatsApp.

24 января нынешнего года следователь направил в суд ходатайство об избрании вору меры пресечения в виде заключения под стражу, заявив, что мужчина сбежал из страны, а уже в ходе заседания адвокат Васькова настаивала, что ее подзащитный уехал до предъявления подозрения — значит, скрыться не собирался.

Печерский районный суд Киева следователю отказал, решив, что уведомление о подозрении не было вручено должным образом, поэтому Васьков в статусе подозреваемого не находится и, соответственно, в его отношении нельзя избрать меру пресечения. При этом ранее этот же суд арестовал имущество мужчины — два земельных участка в селе, квартиру и офисное помещение.

Воровство помощи вскрылось в 2023 году, когда эстонские журналисты из издания Delfi опубличили схему вывода украденных пожертвований. Стоящая в начале цепочки фирма IC Construction, которая получала собранные в Эстонии деньги, до августа 2023 года принадлежала Александру Чернову, логисту фонда All For Victory. Затем компания была передана Марте Люте, которая работает мастером маникюра в салоне красоты Healthy Beauty во Львове — в том же салоне работают жена и дочь Васькова. Кроме того, руководителем IC Construction был и Роман Панасюк, бывший чиновник львовской мэрии.

После публикации расследования руководительница фонда «Слава Украине» в Эстонии Йоханна-Мария Лехтме ушла в отставку и отказалась от депутатского мандата в парламенте Эстонии.