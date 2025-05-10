ЕС обещает, что не вернет России украденные деньги
ЕС использует замороженные российские активы, чтобы оказывать помощь Украине.
Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро завил в интервью украинскому ютуб-каналу «Общественные новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы заморозили российские активы на сумму 240 млрд евро, которые были в Европе. Мы использовали их доходы, чтобы предоставить финансовую поддержку Украине. Одним из примеров является проект военного сотрудничества, который мы подписали во Львове на сумму в 1 млрд евро», – сказал Барро.
За счет российских активов ЕС гасит и свои кредиты Украине.
«Другим примером является так называемый заем, которая на самом деле выглядит как грант, который мы смогли дать Украине вместе с партнерами G7 на общую сумму в 50 млрд долларов. Что касается Европы, то на основе этого займа, который возмещается не Украиной а на основе доходов от замороженных активов, Европа даст Украине 18 млрд евро финансовой поддержки в 2025 году», – обещает министр.
Он утверждает, что такая политика ЕС выгодна Владимиру Зеленскому, благодаря воровству европейцев о доказывал, что у Киева нет дефицита ликвидности.
«Естественно, замораживание активов, доходы от которых мы используем для поддержки Украины, требуют, чтобы санкции, которые замораживают активы, продлевались каждые 6 месяцев. Такое решение приближается. Есть люди, которые волнуются, что противоречия внутри ЕС могут привести к тому, что это продление не произойдет. Я хочу заверить всех: эти санкции будут продолжены на 100%. Активы останутся замороженными на 100%. Даже если между членами ЕС возникнут разногласия, мы найдем способ заморозить эти активы», – резюмировал Барро.
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