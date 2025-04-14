«Это просто ужас»: Зеленский об изменении информационной повестки в США

Анатолий Лапин.  
14.04.2025 09:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Утративший легитимность Владимир Зеленский считает, что охлаждение СМИ США по отношению к Украине – следствие «победы русских нарративов».

Об этом он сказал в интервью блогу «60 минут», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность Владимир Зеленский считает, что охлаждение СМИ США по отношению к Украине –...

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«Я считаю, что, к сожалению, русские нарративы информационно побеждают в США. И мне остается только работать, говорить все больше и больше, делать все, чтобы не дать полностью русским нарративам завладеть американской политикой.

Я думаю, что это просто ужас. Как можно видеть наши потери, наши страдания, понимая, что делают русские и считать, что это не они агрессоры, это не они начали войну. Это говорит о большом влиянии информационной политики России на Америку, на политику Соединенных Штатов, на политиков США», – жаловался Зеленский.

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