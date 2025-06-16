Это критическая грань: еврейское государство могло участвовать в операции СБУ «Паутина» – эксперт

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Теракт в России в ночь на 1 июня и диверсионная атака на Иран 13 июня обнуляют все представления о войне и обороне. Войну официально никто не объявляет, но с помощью БПЛА наносятся удары по объектам критической инфраструктуры.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политический обозреватель Вадим Колесниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир столкнулся с совершенно новым способом ведения глобальной войны в условиях XXI века при помощи террористических диверсионных атак по особо важным объектам. И подобного рода диверсионная операция в Иране очень сильно напоминает так называемую операцию «Паутина» с ударами по нашим дальним бомбардировщикам, которая произошла две недели назад. Это даёт повод задуматься: не одна и та же ли рука в этом вопросе, учитывая изощрённость израильских спецслужб? Вполне можно предположить, что в подготовке атаки по российским аэродромам принимали участие эксперты Израиля», – отметил он.

По мнению обозревателя, подобного рода атаки по объектам критически важной инфраструктуры в XXI веке полностью перекраивают идею будущих возможных военных столкновений и защиты от них.