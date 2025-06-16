Это критическая грань: еврейское государство могло участвовать в операции СБУ «Паутина» – эксперт

Катя Добрина.  
16.06.2025 16:15
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Теракт в России в ночь на 1 июня и диверсионная атака на Иран 13 июня обнуляют все представления о войне и обороне. Войну официально никто не объявляет, но с помощью БПЛА наносятся удары по объектам критической инфраструктуры.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политический обозреватель Вадим Колесниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракт в России в ночь на 1 июня и диверсионная атака на Иран 13...

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«Весь мир столкнулся с совершенно новым способом ведения глобальной войны в условиях XXI века при помощи террористических диверсионных атак по особо важным объектам. И подобного рода диверсионная операция в Иране очень сильно напоминает так называемую операцию «Паутина» с ударами по нашим дальним бомбардировщикам, которая произошла две недели назад.

Это даёт повод задуматься: не одна и та же ли рука в этом вопросе, учитывая изощрённость израильских спецслужб? Вполне можно предположить, что в подготовке атаки по российским аэродромам принимали участие эксперты Израиля», – отметил он.

По мнению обозревателя, подобного рода атаки по объектам критически важной инфраструктуры в XXI веке полностью перекраивают идею будущих возможных военных столкновений и защиты от них.

«Это приблизило нас к критической грани, после которой, откровенно говоря, даже непонятно, как себя вести. Потому что атаки БПЛА на ядерные объекты, на систему жизнеобеспечения того или иного государства, по сути, обнуляют возможности и ядерного оружия, и оружия возмездия.

Теперь совершенно другие затраты на обеспечение собственной обороны, что для всех стран мира сегодня является критическим, и это пересматривает вообще отношение к возможности защиты. Но это, скажем так, итоги, над которыми теперь придётся думать, ломать голову стратегам всего мира и всех генеральных штабов», – заключил Колесниченко.

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