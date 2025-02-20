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Если Украина добровольно не откажется от выбранного в результате Евромайдана курса, она перестанет существовать и будет поделена между соседями.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в своё время сделала свой выбор на Евромайдане, и это оказался путь в пропасть. Урегулирование украинского кризиса, конечно, стоит первым пунктом программы договорённостей России и США, и он развязывает всё остальное. Каким образом он будет происходить? Вся эта нервозность со стороны ЕС и Украины связана с пониманием того, что впереди тупик. Развязывание этого тупика, скорее всего, будет происходить через проведение выборов на Украине и восстановление некой видимости легитимности. Но пока на Украине будет сохраняться политическая система, возникшая после госпереворота 2014 года, эта система не сможет быть даже воспринята Россией в качестве легитимной. Соответственно, выборы, которые основаны на использовании старой колоды карт, они приведут к коллапсу. И когда это случится, тогда придётся разбирать уже по-другому», – сказал Пантелеев.