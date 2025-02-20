Эти выборы добьют «незалежную»: Вашингтону придётся смириться с концом Украины – Пантелеев
Если Украина добровольно не откажется от выбранного в результате Евромайдана курса, она перестанет существовать и будет поделена между соседями.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина в своё время сделала свой выбор на Евромайдане, и это оказался путь в пропасть. Урегулирование украинского кризиса, конечно, стоит первым пунктом программы договорённостей России и США, и он развязывает всё остальное.
Каким образом он будет происходить? Вся эта нервозность со стороны ЕС и Украины связана с пониманием того, что впереди тупик. Развязывание этого тупика, скорее всего, будет происходить через проведение выборов на Украине и восстановление некой видимости легитимности.
Но пока на Украине будет сохраняться политическая система, возникшая после госпереворота 2014 года, эта система не сможет быть даже воспринята Россией в качестве легитимной. Соответственно, выборы, которые основаны на использовании старой колоды карт, они приведут к коллапсу. И когда это случится, тогда придётся разбирать уже по-другому», – сказал Пантелеев.
«И вот тогда разбирать Украину придётся в буквальном смысле слова. И к тому времени [к разрешению кризиса] присоединятся и европейские акторы, соседи Украины.
Для нас, с учётом того, что никто не отменял СВО, важно добиться возвращения Украины в большое цивилизационное пространство России. Понимая, что по крайней мере большая часть Украины – это цивилизационное пространство русского мира, и для меня очевидно, что возвращение большей части этой территории в это пространство является одной из стратегических задач этого кризиса.
И тут американцам придётся нас понять, и смириться. Тот же выход к Приднестровью является абсолютно очевидным», – подытожил директор.
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