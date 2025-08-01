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Бывший глава экстремистского Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев стал единственном депутатом из фракции Петра Порошенко в Верховной раде, проголосовавшим за лишение независимости колониального органа НАБУ, потому что получил за это деньги из офиса украинского президента.

Об этом депутат украинского парламента ряда прошлых созывов Олег Царев заявил в интервью Павлу Иванову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джемилев всегда на этих деньгах. Он всегда был с грандоедами вместе, всегда был под демократами. Когда фракция «Евросолидарность» попала в оппозицию, плюс, пришел Трамп, денежные потоки грантов практически прекратились. А к деньгам привыкаешь. Тогда выстроилась такая схема: бывший министр обороны, руководитель переговорной группы крымский татарин Умеров и два депутата, один из которых Джемилев. Он через Умерова получал команды из офиса президента и голосовал, как нужно офису президента, и получал за это конверты с деньгами», – сказал Царев.

Он считает несостоятельными оправдания Джемилева, который объяснял свое голосование тем, что НАБУ контролирует президент США Дональд Трамп. На самом деле, просто настоящие кураторы НАБУ (олигарх Виктор Пинчук и соросовский бизнесмен Томаш Фиала) не заплатили бывшему главарю Меджлиса.