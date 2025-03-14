Экс-депутат Рижской думы о героизации недобитков СС: Европейцы одержимы войной с Россией, уверяю, они будут воевать

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16 марта правящий режим будет отмечать «День латышских легионеров» – когда на официальном уровне чествуются гитлеровские коллаборационисты – недобитки из СС.

О ситуации в странах Прибалтики «ПолитНавигатору» рассказал экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, покинувший Латвию из-за сфабрикованного уголовного преследования.

ПолитНавигатор: Как признанные Нюрнбергским трибуналом военные преступники стали «борцами за свободу»?

Руслан Панкратов: В Латвии, Эстонии и Литве к этим маршам присоединяются члены правительства, считается, что это – государственная политика. Хотя это организация коллаборационистов, на руках которых кровь. После Великой Отечественной войны они перебрались в США, там их под крыло взяла ЦРУ, их использовали как таран для будущего развала Советского Союза. Нынешние власти стран Прибалтики — это выходцы именно из этой среды. Именно поэтому к этой политике нужно относиться как к фашистам.

Почему это возможно в Евросоюзе?

Это глубокое заблуждение, думать, что в Прибалтике что-то там происходит, а Брюссель не знает. Все они прекрасно знают. Все это замалчивается, потому что это сам курс ЕС. Вся Европа «коричневая», это нужно осознавать. Только благодаря СВО эти маски были сброшены.

Противники героизации военных преступников в Прибалтике уже несколько лет подвергаются жестоким репрессиям.

Правозащитники считали, что это было связано с переходом влияния по договоренности от ЦРУ к МИ-6. Именно с этого момента начались зачистки, цензура, запреты на ТВ, правозащитников стали не просто пугать, угрожать, а реально возбуждать уголовные дела, сажать в тюрьмы. Очень удобно, потому что статья «антигосударственная деятельность», и человек становиться бесправным, он не может жаловаться ни в Европейский суд по правам человека, ни в ООН, никуда. Он считается террористом, и латвийские власти это быстро поняли, или кто-то им там подсказал.

Каков результат идеологической обработки в условиях цензуры?

Начинается обеление гитлеровского режима. Мы находимся в точке, когда сравнивается гитлеровский и сталинский режимы. Уже идет знак равенства. Еще несколько лет назад это было просто невозможно. А если говорить о будущем, то Гитлер станет «невинным, обманутым, который попал в интриги злостного Сталина». Это когнитивное оружие, это гибридная война, называйте, как хотите. Идет переформатирование, огромнейшие средства, тысячи специалистов высочайшего класса. Психологи, педагоги, историки, краеведы, антропологи.

Для чего это делается?

Избитая фраза: «Если вы хотите победить какую-либо страну, нацию или захватить территорию, воспитайте ее детей, ее молодежь». Всё в контексте ведения психологической войны против РФ. Сравнить можно с методологиями, которые применяются на Украине. Это все было из Латвии взято, украинцы учились. Уже выросло целое поколение на этой лжи. Мы, к сожалению, его упустили. И еще с большим сожалением нужно говорить о том, что было выращено именно такое поколение манкуртов, которые русские по крови, но которые искренне ненавидят Россию, ненавидят свою русскость, они стесняются, им подсажено чувство вины. Я уверен, что существуют технологии анти-зомбировочные, но мы не сможем вылечить за короткий период времени, нужны годы, если не десятилетия. Шанс на выздоровление, конечно же, есть – люди сами видят, что их страна просто скатывается в бездну. К тому же страны-то не осталось. Люди оттуда уже выезжают, продолжаются насильственные депортации, издеваются над пенсионерами. И успехи наши зависят напрямую от побед в СВО.