Мы бы, конечно, и так догадались, но они не выдержали и похвастались — в Одессе собрались сносить Дюка.

Зондеркоманда «Робимо вам нерви» (мовные ведьмы плюс бесноватый историк Музычко) строчат заключения по поводу целесообразности существования одесских памятников, приходят к выводу «Ворог Украины. Снести!» и передают свои цидулки клуше-гауляйтеру, который их тут же подмахивает: «Выполнять!».

Так они уже порешили кучу памятников и наконец-то добрались до святого…

Градоначальник Одессы и военный губернатор Новороссийского края Арман-Эммануэль де Виньеро дю Плесси, герцог де Фронсак, граф де Шинон, он же Эммануил Осипович Ришелье известен всему миру как Дюк… собственно, благодаря тому самому памятнику, с которым одесситы носятся как с божеством, а фольклор не рекомендует глядеть на него со второго люка.

За 11 лет правления Ришелье население города выросло с нескольких тысяч до 35000, в Одессе в десятки раз увеличился товарооборот, масштабно модернизировались порт и водопровод, появились храмы, театры, университет. Дюк озеленил Одессу воспетыми в песнях акациями. Благодаря его руководству, город был спасен от чумы. В общем, не удивительно, что бронзовая статуя такому градоначальнику стала первым памятником, возведенным в Одессе.

«Но важно понимать, что он исполнял приказы Российской империи, а не заботился об украинском народе, — доложили гауляйтеру мовные ведьмы. — Дюк — не часть украинской идентичности Одессы».

Конечно, не часть, потому что никакой украинской идентичности в ней никогда и не было.

«После Великой французской революции он бежал в Российскую империю, где сделал карьеру на государственной службе. Мы не хотим, чтобы Одесса чтила память российского чиновника. Может ли французский аристократ, прибывший по указу российского императора, быть символом украинского города? Почему очередная персона из чужого пантеона, навязанная имперской политикой, до сих пор стоит на пьедестале?», — возмущаются нацисты.

А адвокат Ганула и активист активной активности Артем Карташов и вовсе назвал Дюка идеологической диверсией.

«К сожалению, Одесса является одним из самых успешных проектов России по распространению когнитивного влияния и проведения идеологических диверсий, поскольку созданная здесь псевдоидентичность формировалась и поддерживалась не только РФ, но и ее агентами в местной власти, что требует адекватного ответа», – заявил Карташов.

«Адекватный ответ» тут же последовал от упомянутого Музычко:

«Дюк, на выход!».

Как думаете, а до вырубки дюковских акаций они доберутся, до заражения дюковского водопровода, до разрушения дюковского университета, в котором, кстати, и преподает Музычко?.. Судя по происходящему, да. Потому что это — украинцы.