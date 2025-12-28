«Довёл до страшных потерь» – в Киеве требуют гнать Сырского

Вадим Москаленко.  
28.12.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 251
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование без всяких сомнений жертвует жизнями сотен и тысяч ВСУшников, чтобы медийно отчитаться об очередном «флаговтыке».

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование без всяких сомнений жертвует жизнями сотен и тысяч ВСУшников, чтобы медийно отчитаться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для стабилизации на фронте?», – спросила ведущая.

«Поменять главнокомандующего. Потому что этот главнокомандующий относится к людям так, как мы не можем себе позволить по этическим соображениям, потому что мы другая страна.

Мы воюем с Россией не потому, что они русские, а мы украинцы. Бывает наоборот: на той стороне могут быть этнические украинцы, а на этой могут быть и русские этнические. Потому что мы страна свободная, и мы не хотим в ту этику попасть, жить в государстве такого типа, как устроил Путин», – накидывал ВСУшник между делом пропагандистские штампы.

«А вот генералы у нас соответствуют той этике, где жизнь солдата – это пыль. Похныкать перед камерой о том, что они ценят жизни, они, конечно, могут, но потом мы видим результат их работы. В частности, в Мирнограде и в Покровске», – сказал Бекренев.

«Там нахально, нагло эксплуатируют героизм наших солдат. Не просто эксплуатируют, они растрачивают его на какие-то эфемерные цели: флаговтыки, на формальное присутствие в каком-то городе, где размен идет если один к одному, то это хорошо.

Но, к сожалению, там не один к одному, потому что они полностью нашу логистику там контролируют. И мы несем потери больше на логистике, чем на непосредственно в боестолкновениях. Поэтому, да, нужно снимать с Сырского», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить