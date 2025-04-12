Дерзкая акция по морской блокаде Санкт-Петербурга – эксперты требуют немедленно дать по рукам Эстонии

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Силы обороны Эстонии задержали у острова Аэгна танкер Kiwala, который шел под флагом Джибути в направлении «Северной столицы» РФ.

Об этом сообщило издание Postimees, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эстонские власти утверждают, что судно относилось к «теневому флоту» РФ и шло из индийского порта Сика в Усть-Лугу. На борту находились 24 человека, включая капитана — гражданина Китая, и предположительно граждан Мавритании.

«Это первое судно теневого флота, задержанное Эстонией», – заявил глава МИД Эстонии Маркус Цахна, комментируя захват шедшего в порт Усть-Луга танкера.

Командующий ВМС Эстонии Иво Вярк сообщил, что целью задержания стала проверка документов и юридического статуса судна. В департаменте полиции и погранохраны Эстонии заявили, что танкер находится под санкциями.

9 апреля парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, «подозреваемым в намерении» повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.

«Неужто наши соседи из Прибалтики всерьёз решились занять следующее за гибнущей Украиной место тупого и бессмысленного антироссийского тарана?», – недоумевает в своем тгк сенатор РФ Андрей Климов.

Политолог Александр Носович считает, что теперь морской транзит в Калининградскую область должен сопровождаться военным конвоем,

«Всё по прибалтийской классике: быть пионерами-первопроходцами новых антироссийских инициатив и подстраиваться под дуновения ветра на Западе. В данном случае комсомольский почин явно вдохновлён намеками Трампа на борьбу с “теневым флотом РФ” в ответ на несговорчивость по Украине», – написал Носович.

Публицист Сергей Мардан пишет, что «в Таллине очень сильно хотят демилитаризации Балтики».

«Акт пиратства оставлять без ответа нельзя. Ответить нужно. Хотя с формальной точки зрения это может вызвать определённые сложности. Задержанный танкер и его владелец к России отношения не имеют. Но попытка эстонцев поиграть в блокаду портов русской Балтики налицо. За это надо бить. И отвечать нужно именно сейчас. Пока это ещё может носить характер профилактики, а не полноценной обороны. Иначе в следующий раз они попробуют затормозить или задержать судно, идущее уже под российским флагом, навредить калининградскому транзиту, устроить провокацию против своей же собственной инфраструктуры. Нельзя позволять сумасшедшим спровоцировать войну на Балтике», – пишет Мардан.

«Чтобы не бодаться с эстонцами в их правовом поле, стоит начинать бить не по паспорту, а по морде. Если бы у нас были при себе морские дроны в количествах, хотя бы как у хуситов, то можно было бы отправить рой чего-нибудь надводно-подводного поближе к экономической зоне Эстонии. Для учений. Но, поскольку дронов у нас таких, кажется, нет, то придется мечтать о некоей группе кораблей, которая выйдет в Балтийское море. Тоже поближе к Эстонии, во имя обеспечения свободы судоходства.

Ну, а если кто из эстонских капитанов неосторожно высунет якорь за пределы её тервод, то его судно тоже надо задерживать и досматривать эдак с недельку. А ну как он террорист», – предлагает политолог Юрий Баранчик.

Директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина считает, что возможной ответной мерой на «пиратство XXI века» могла бы стать военная операция ВМФ РФ по обеспечению свободы судоходства в Балтийском море с распространением военной защиты России на все суда — независимо от их принадлежности.